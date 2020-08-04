Депутат Кирьяк: для парламентариев было важно услышать Главу государства

Мнение по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Лилия Кирьяк:

– Для парламентариев было важно услышать Главу государства. Это были искренние слова человека очень мудрого, который думает о своем народе, любит свою страну. Президент также обратился в адрес белорусской молодежи. Наше подрастающее поколение замечательное: очень талантливое, интеллектуально развитое, творческое. Мы создали все условия для того, чтобы молодые люди могли реализовать себя, получить достойное образование. Но вместе с тем встает вопрос: как сформировать духовный стержень, который бы не дал трещину? Воспитание молодежи в любви к своей земле, малой родине, соотечественникам – это сейчас стоит во главе угла.

Глава государства акцентировал внимание на формах проведения вступительной кампании. Вузы, которые формируют интеллектуальную элиту нашей страны, должны видеть человека, когда принимают его на определенную специальность. Важно понять суть мировоззрения молодого человека, его отношение к жизни. Потому необходимо добавить к традиционному централизованному тестированию формы собеседования, живого диалога с абитуриентами. Это позволит еще более качественно подготовить достойного специалиста.