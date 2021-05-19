«Общение Правительства с депутатами – очень важная форма работы. Она закреплена в нашем законодательстве и проводится регулярно». Таким мнением поделился с журналистами депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Хлобукин. Он отметил:
– Такая форма работы важна, ведь мы работаем в регионах. Встречаемся с трудовыми коллективами, работаем на диалоговых площадках, проводим личные встречи. И те вопросы, которые нам задают люди, мы их разрешаем в рамках законных обращений граждан. Но именно такая форма работы – это определенный социальный лифт, который быстро сможет донести проблему до ведомства или Правительства. Это во многом ускоряет решение вопроса.
Фото: house.gov.by
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Депутат Хлобукин: ответы Правительства на вопросы депутатов – своеобразный социальный лифт, который поможет быстро донести проблему до ведомства
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