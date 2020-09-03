Депутат Госдумы России: белорусская оппозиция демонстрирует свой разрушительный, антинациональный и антинародный характер

Белорусская оппозиция выступает против европейского опыта социальной политики, к которому сама так любит апеллировать. А по сути, она выступает в качестве силы разрушения и дестабилизации. Об этом, комментируя по просьбе sb.by «общий стратегический план» белорусской оппозиции (призывы прекратить обучение детей в государственных школах, снимать вклады из госбанков, отказываться от уплаты налогов и от белорусской продукции, задерживать оплату ЖКУ), заявил депутат Государственной Думы Федерального собрания России Дмитрий Новиков.
Фото: архив ТАСС
По мнению российского парламентария, уже само выдвижение такого рода идей, концепций и конструкций символизирует деструктивный подход белорусской оппозиции ко всему происходящему:
– Можно сколько угодно говорить о симпатиях или антипатиях этих людей к отдельным белорусским политикам, но желать зла своей собственной стране и ее народу – совсем другое дело. Потому что то, что предлагается, будет нацелено на развал всего социально-экономического механизма, функционирование которого – не вопрос чисто правительства или министерств, отвечающих за экономическое развитие, это вопрос жизнедеятельности всей страны и всего ее народа. Белорусские оппозиционеры таким образом сами расписываются в отрицании того, о чем еще вчера говорили: что у них есть некий позитивный взгляд на страну, а политические преобразования нужны для того, чтобы Беларусь сделала шаг куда-то вперед. И что есть образцы, на которые нужно равняться, – в Европе, например.
При этом Дмитрий Новиков обратил внимание:
– Те социальные гарантии, которые сегодня есть в европейских государствах, с одной стороны, являются следствием длительной борьбы трудящихся этих стран за свои права, а с другой стороны, являются результатом того, что когда-то – в период конкуренции с Советским Союзом – нужно было противопоставить созданным в СССР социальным гарантиям нечто хоть сколь-нибудь адекватное, дабы не допустить социального взрыва в своих странах. И это относительное социальное благополучие европейцев по сравнению с другими континентами, с населением других стран обусловлено как раз тем, что экономический и финансовый механизмы, а также механизмы социальной поддержки работают достаточно уверенно и без больших сбоев. Так что если белорусская оппозиция предлагает ровно обратное для Беларуси, тогда она явно выступает и против европейского опыта, к которому сама так любит апеллировать. А по сути – выступает в качестве силы разрушения и дестабилизации.
Российский парламентарий напомнил, что все мы прекрасно видели, к чему дестабилизация приводила на рубеже 80–90-х годов в Советском Союзе:
– Тогда в Москве тоже сидели политики – такие, как Гайдар, Чубайс, Гавриил Попов, – которые занимались разбалансировкой экономической системы Советского Союза. В результате Россия выбиралась из этого кризиса порядка 15 лет, да и сегодня не преодолела еще всех проблем того времени.
В Беларуси антикризисная политика была реализована гораздо раньше благодаря тому, что в середине 90-х страна встретилась с Президентом – с Александром Григорьевичем Лукашенко. А отдельные страны, входившие в состав СССР, до сих пор пожинают плоды той самой дестабилизации рубежа 80–90-х годов прошлого века.
Поэтому можно прямо говорить о том, что своими предложениями последнего времени ваша так называемая оппозиция демонстрирует свой разрушительный, антинациональный и антинародный характер.
Опубликовано:
226
Депутат Госдумы России: белорусская оппозиция демонстрирует свой разрушительный, антинациональный и антинародный характер
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter