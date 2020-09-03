Депутат Госдумы России: белорусская оппозиция демонстрирует свой разрушительный, антинациональный и антинародный характер

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ТАСС

По мнению российского парламентария, уже само выдвижение такого рода идей, концепций и конструкций символизирует деструктивный подход белорусской оппозиции ко всему происходящему:При этом Дмитрий Новиков обратил внимание:Российский парламентарий напомнил, что все мы прекрасно видели, к чему дестабилизация приводила на рубеже 80–90-х годов в Советском Союзе: