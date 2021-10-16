Депутат Госдумы: мы очень благодарны белорусскому народу и Президенту за вашу позицию и постоянную поддержку России

Белорусы не дали всяким негодяям развалить свою страну, что вызывает гордость. Об этом сегодня в кулуарах V (октябрьского) совместного пленума Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил журналистам депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Центрального совета СПК-КПСС Казбек Тайсаев.





Российский парламентарий заявил:

- Мы очень благодарны белорусскому народу, благодарны Президенту Беларуси за вашу позицию и за постоянную поддержку России и российского народа. Когда я собирался в Минск, меня попросили мои коллеги - депутаты Государственной Думы, коммунисты - передать самые теплые слова приветствия белорусскому народу и поблагодарить за его позицию и поддержку. За то, что вы не дали всяким негодяям развалить вашу страну - это очень важно, мы вами гордимся. И я уверен, что все, что мы делаем сообща, позволит нам и дальше двигаться вперед в интересах наших партий и наших братских народов.



