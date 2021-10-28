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  2. Депутат Европарламента осуждает Польшу за жестокое обращение с мигрантами

Депутат Европарламента осуждает Польшу за жестокое обращение с мигрантами

Об этом заявила депутат Тенеке Стрик. Фрагмент выступления показан в эфире телеканала ОНТ.

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– Европейский суд неоднократно указывал, что это [жестокое обращение с беженцами] абсолютно противоречит законодательству ЕС. Теперь Литва, Польша и Латвия хотят легализовать подобную практику. Еврокомиссия должна занять твердую и последовательную позицию по отношению к этим трем странам, чтобы опасные прецеденты не распространялись. Если Брюссель не примет меры, то, боюсь, и другие столицы ЕС возьмут на вооружение ту же политику, – отметила депутат.
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