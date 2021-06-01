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Депутат Елена Потапова: «Особенным» детям нужно особое внимание

Песочницу-трансформер подарили воспитанникам специализированного ясли-сада № 5 в Гродно. 


В Международный день защиты детей благотворительную акцию помощи для детей с особенностями психофизического развития провели в учреждении образования «Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно». Особенных детей посетила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова совместно с областным профсоюзом работников строительства и банковско-финансовым профсоюзом.

Началась акция с интерактивной познавательно-развлекательной программы, которая в связи с эпидемиологической ситуацией прошла на улице. Дарить хорошее настроение ребятам будут любимые сказочные герои и мультперсонажи. 


Гости поздравили воспитанников учреждения с праздником и вручили подарки: спортивный инвентарь для досуга на свежем воздухе, книги, игрушки, сладости. Но главным подарком стала современная детская песочница-трансформер, которую накануне установили для ребят в одной из групп. 

Чтобы мальчики и девочки могли позволить себе играть с песком не только на улице, но и в группе, мы также приобрели для них развивающий игровой стол для занятий с песком и водой в помещении, – отметила Елена Потапова. – Это особенные дети, для которых развитие мелкой моторики и тактильно-двигательного восприятия крайне важно. Регулярные занятия с песком позволят им в дальнейшем избежать многих проблем школьного обучения, лучше адаптироваться в практической жизни, научиться понимать многие явления окружающего мира. 


С праздником поздравили не только детей, но и сотрудников учреждения образования, оказав необходимую помощь в укреплении материально-технической базы яслей-сада.

Всего в саду функционирует 14 групп, в которых занимаются 173 ребенка, в том числе из детских домов. Это дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения, с трудностями в обучении и интеллектуальной недостаточностью. 



Фото Дианы Сидоркевич
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