Депутат Елена Потапова: «Особенным» детям нужно особое внимание

В Международный день защиты детей благотворительную акцию помощи для детей с особенностями психофизического развития провели в учреждении образования «Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно». Особенных детей посетила депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова совместно с областным профсоюзом работников строительства и банковско-финансовым профсоюзом.Началась акция с интерактивной познавательно-развлекательной программы, которая в связи с эпидемиологической ситуацией прошла на улице. Дарить хорошее настроение ребятам будут любимые сказочные герои и мультперсонажи.Гости поздравили воспитанников учреждения с праздником и вручили подарки: спортивный инвентарь для досуга на свежем воздухе, книги, игрушки, сладости. Но главным подарком стала современная детская песочница-трансформер, которую накануне установили для ребят в одной из групп., – отметила Елена Потапова. –С праздником поздравили не только детей, но и сотрудников учреждения образования, оказав необходимую помощь в укреплении материально-технической базы яслей-сада.Всего в саду функционирует 14 групп, в которых занимаются 173 ребенка, в том числе из детских домов. Это дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения, с трудностями в обучении и интеллектуальной недостаточностью.Фото Дианы Сидоркевич