Такое мнение высказала сегодня журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Марина Ленчевская. По ее словам, реалии современной жизни, геополитическая ситуация вокруг нашей страны диктуют необходимость принимать актуальные, своевременные решения, о которых вчера еще даже не помышляли:
– Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя» нацелен на защиту стратегических национальных интересов. Он будет обеспечивать стабильность и преемственность социально ориентированной политики нашего государства и укрепит концептуальные подходы к национальной безопасности. Мы очень надеемся, что та чрезвычайная ситуация, которая описана в декрете, не наступит никогда. Но мы хорошо учим историю, усваиваем уроки новейшей истории и должны быть готовы к любым обстоятельствам.
Опубликовано:
479
Депутат: Декрет № 2 нацелен на защиту стратегических национальных интересов и будет обеспечивать преемственность социально ориентированной политики государства
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter