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  2. Депутат: Декрет № 2 нацелен на защиту стратегических национальных интересов и будет обеспечивать преемственность социально ориентированной политики государства

Депутат: Декрет № 2 нацелен на защиту стратегических национальных интересов и будет обеспечивать преемственность социально ориентированной политики государства

Такое мнение высказала сегодня журналистам член Постоянной комиссии по национальной безопасности Марина Ленчевская. По ее словам, реалии современной жизни, геополитическая ситуация вокруг нашей страны диктуют необходимость принимать актуальные, своевременные решения, о которых вчера еще даже не помышляли: 
– Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя» нацелен на защиту стратегических национальных интересов. Он будет обеспечивать стабильность и преемственность социально ориентированной политики нашего государства и укрепит концептуальные подходы к национальной безопасности. Мы очень надеемся, что та чрезвычайная ситуация, которая описана в декрете, не наступит никогда. Но мы хорошо учим историю, усваиваем уроки новейшей истории и должны быть готовы к любым обстоятельствам.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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