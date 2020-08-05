Депутат Брич: при сохранении наших традиционных экспортных рынков необходимо выходить на новые

Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонид Брич по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию:

– Наша комиссия сопричастна к разработке программ социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Исходя из той ситуации, которая сложилась в условиях пандемии и мирового кризиса, я абсолютно поддерживаю принятые ранее решения не останавливать производства и не вводить жесткие карантинные меры. В связи с этим наша экономика упала только на 1,7 процента. По сравнению со многими странами это хороший показатель.

Как отметил Леонид Брич, Беларусь – экспортно-ориентированная страна, и нам крайне важно при сохранении наших традиционных рынков выходить на новые:

– Что касается продовольствия, мы полностью себя обеспечиваем и можем активнее поставлять нашу продукцию. С учетом особенностей этого года сельхозпродукция будет очень востребована.