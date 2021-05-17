Такое мнение sb.by высказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало. Она напомнила, что 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот день был установлен ООН в 2006 году и подчеркивает связь между огромными возможностями информационно-коммуникационных технологий и ускорением темпов развития.
Фото: БЕЛТА
- Нужно научиться извлекать из информации в буквальном смысле алмазы. Как говорил основатель «Майкрософт» Билл Гейтс, «именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете», - отметила Ирина Довгало.
Реалии, по ее мнению, таковы, что информация нужна не только для того, чтобы накапливать знания, а для того, чтобы предпринимать правильные действия:
- Сегодня, в быстро изменяющемся информационном пространстве, борьба с внешними и внутренними угрозами в любом государстве все больше превращается в борьбу за распределение и доступ к информации. Каждая страна ищет свой путь по защите информации. Информационная безопасность выходит на лидирующие позиции.
По словам депутата, в нашей стране в 2019 году была утверждена Концепция информационной безопасности:
- Ряд законопроектов, которые принимались по этому направлению, были не просто продиктованы временем, а реальной необходимостью. А защита персональных данных - только малая толика всего информационного пространства, но затрагивает отдельно взятого человека и страну в целом. Напомню, что и ответственность за нарушение этих направлений законодательства, так же как и за распространение заведомо ложной информации, предусмотрена. Помните: недостоверная информация опаснее пули!
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Депутат: борьба с внешними и внутренними угрозами в любом государстве все больше превращается в борьбу за распределение и доступ к информации
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