Депутат: борьба с внешними и внутренними угрозами в любом государстве все больше превращается в борьбу за распределение и доступ к информации

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, - отметила Ирина Довгало.Реалии, по ее мнению, таковы, что информация нужна не только для того, чтобы накапливать знания, а для того, чтобы предпринимать правильные действия:По словам депутата, в нашей стране в 2019 году была утверждена Концепция информационной безопасности: