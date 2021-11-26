Депутат: белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам

сказала Марина Шкроб.Она отметила, что благодаря такой заботе положение беженцев в бытовом плане существенно улучшилось.– подчеркнула парламентарий.Любой человек имеет право на достойную жизнь. Международные организации и созданы, чтобы помогать мигрантам, беженцам, людям, оказавшимся в реальной беде.– резюмировала депутат.