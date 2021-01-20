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Депутат: белорусский путь развития – именно социально ориентированный, а не тот, который нам пытались навязать

Белорусский путь развития – именно социально ориентированный, а не тот, который нам пытались навязать. Беларуси нужно учиться на чужих ошибках, особенно анализируя ситуацию в некоторых странах, где простые люди находятся на грани выживания. Об этом корреспонденту sb.by заявил председатель Постоянной комиссии по экономической политике Национального собрания Республики Беларусь Леонид БРИЧ, комментируя основные положения проекта Программы социально-экономического развития до 2025 года. 

Фото из архива БЕЛТА

– Г​​​​​осударство продолжает придерживаться выбранного в самом начале своего становления социально ориентированного курса. Я и как обычный гражданин, и как депутат полностью разделяю в этом плане подход Главы государства. Да, не во всех районах уровень заработной платы достигает среднего по стране. Но региональное развитие предполагает и развитие транспортной инфраструктуры: чтобы жителей небольших городов и деревень можно было завозить на работу на те же новые производства. Кроме того, поставлены задачи и по увеличению роста зарплаты в бюджетной сфере: например, у работников сферы культуры и социальных работников к концу 2025 года соотношение должно составить 80 процентов от средней зарплаты по стране. Отдельная градация – у врачей и профессорско-преподавательского состава.

 
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Депутат также прокомментировал поставленные в Программе-2025 задачи, отметив, что при ее разработке  учитывались все моменты, в том числе ситуация с пандемией коронавируса:

– Не исключено, что мир и в следующем году может столкнуться с ее последствиями. На этом фоне рост ВВП к концу пятилетки на уровне 21,5 процента кому-то может показаться недостижимым, как и существенное наращивание объемов экспорта товаров и услуг (до 50 миллиардов долларов). Однако сегодня большая ставка делается на региональное развитие: локомотивами станут областные центры и города с населением свыше 80 тысяч жителей, в каждом из которых необходимо реализовать 2–3 современнейших инвестиционных проекта. При этом рассчитывать здесь необходимо прежде всего на собственные силы: инвестирование в экономику за счет собственных средств составит около 40 процентов.
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