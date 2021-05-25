Об этом заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич на заседании Палаты представителей, где было принято заявление Национального собрания в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Латвии.
– Мы, граждане суверенной страны, не позволим никому перечеркнуть нашу историю, – подчеркнула Лилия Ананич.
Она констатировала, что против Беларуси сегодня ведется гибридная война, хорошо срежиссированная и хорошо проплачиваемая, приобретающая все более зловещие знаки и смыслы:
– То, что мы увидели, – это оскал фашизма. Те, кто проиграл войну, пытаются взять исторический реванш и посмели посягнуть на наши государственные смыслы, фундаментальные ценности, чтобы еще и еще раз показать свое лицо. Белорусский народ должен быть сегодня как никогда единым. Потому что есть те минуты и те ситуации, когда нельзя быть разобщенным. Только так мы сможем не просто сказать свое слово в истории, но сохраним и будем дальше строить свою независимую, суверенную Беларусь.
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Депутат: белорусский народ сегодня должен быть как никогда единым
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