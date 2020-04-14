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Депутат: Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но важна и самодисциплина

Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но многое зависит и от личной ответственности каждого человека. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Николай Васильков.

Фото: архив БЕЛТА

"В нашей стране принимается комплекс всевозможных всеобъемлющих мер, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Налаженная система позволяет максимально оперативно при обнаружении больного изолировать его и его контакты. На всех уровнях грамотно действуют медицинские работники. Ведется масштабное информирование. Для помощи пожилым, одиноким гражданам привлечены дополнительные ресурсы" отметил Николай Васильков. Все это, по словам депутата, способствует тому, что число новых случаев СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, нет лавинообразного роста.

Парламентарий считает, что в нынешних условиях каждый человек должен осознать степень своей личной ответственности. "Очень многое сейчас зависит от самодисциплины каждого жителя страны, его отношения к своему здоровью и здоровью окружающих" сказал он.

Депутат также призвал людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, различными патологиями, пожилых воздержаться от посещения людных мест, в том числе храмов во время пасхальных богослужений. "Трансляции будут организованы по телевидению, и верующий сможет провести эти духовные дни с молитвой дома. Это позволит уберечься, предотвратить критичные последствия. Как доктор назову основной принцип: болезнь легче предупредить, чем ее лечить" добавил Николай Васильков.
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