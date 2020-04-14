Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но многое зависит и от личной ответственности каждого человека. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Николай Васильков.
Фото: архив БЕЛТА
"В нашей стране принимается комплекс всевозможных всеобъемлющих мер, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Налаженная система позволяет максимально оперативно при обнаружении больного изолировать его и его контакты. На всех уровнях грамотно действуют медицинские работники. Ведется масштабное информирование. Для помощи пожилым, одиноким гражданам привлечены дополнительные ресурсы", — отметил Николай Васильков. Все это, по словам депутата, способствует тому, что число новых случаев СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, нет лавинообразного роста.
Парламентарий считает, что в нынешних условиях каждый человек должен осознать степень своей личной ответственности. "Очень многое сейчас зависит от самодисциплины каждого жителя страны, его отношения к своему здоровью и здоровью окружающих", — сказал он.
Депутат также призвал людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, различными патологиями, пожилых воздержаться от посещения людных мест, в том числе храмов во время пасхальных богослужений. "Трансляции будут организованы по телевидению, и верующий сможет провести эти духовные дни с молитвой дома. Это позволит уберечься, предотвратить критичные последствия. Как доктор назову основной принцип: болезнь легче предупредить, чем ее лечить", — добавил Николай Васильков.
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Депутат: Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но важна и самодисциплина
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