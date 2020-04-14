Депутат: Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но важна и самодисциплина

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БЕЛТА

отметил Николай Васильков. Все это, по словам депутата, способствует тому, что число новых случаев СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, нет лавинообразного роста.Парламентарий считает, что в нынешних условиях каждый человек должен осознать степень своей личной ответственности.сказал он.Депутат также призвал людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, различными патологиями, пожилых воздержаться от посещения людных мест, в том числе храмов во время пасхальных богослужений.добавил Николай Васильков.