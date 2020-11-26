Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Депутат Анатолий Дашко привез гуманитарную помощь Брестскому хоспису

Депутат Анатолий Дашко привез гуманитарную помощь Брестскому хоспису

Депутат Палаты представителей Национального собрания по Брестскому-Восточному округу № 3 сегодня побывал в Брестском хосписе и вручил медицинскому учреждению гуманитарную помощь – ходунки и средства гигиены.



Анатолий Дашко  отметил, что все учреждения социального обслуживания страны находятся на контроле у комиссии по труду и социальной защите Палаты представителей. Сам Дашко неоднократно оказывал помощь различным учреждениям медико-социального обслуживания и больницам – лично и вместе с коллегами из депутатского корпуса:


– В условиях нынешней эпидемиологической ситуации пожилые люди с хроническими заболеваниями, инвалиды – самая уязвимая категория населения. Они, так же как и остальные, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Что касается паллиативной помощи, здесь качество жизни также имеет большое значение. Отрадно, что в Бресте два года назад появился хоспис.

В хосписе, рассчитанном на 35 человек, сейчас находится 25. Это тяжелые пациенты с осложнениями после инсультов, онкобольные, которые нуждаются в уходе и обезболивании.  Пациент может оставаться в хосписе столько, сколько требуют медицинские показания или социальная передышка для родственников.

Главный врач Василий Кистень благодарит всех неравнодушных, а таких немало:


– Сегодня у нас 25 тысяч рублей, которые мы получили от физических лиц и брестских предприятий. Деньги идут на предметы для ухода, для создания комфорта и уюта. Помощь также оказывают родственники наших пациентов.  

Усилиями работников хосписа на территории учреждения разбиты фруктовый сад и сосновый бор.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
В Светлогорске школьник помог предотвратить пожар
Вынесен приговор по делу об оскорблении начальника минского ОМОНа
Моисеев хочет спеть «Голубую луну» в трио с Бузовой и Трубачом
В Беларуси выздоровели и выписаны 108 769 пациентов с COVID-19
Пинчанин выкопал на своем участке семь гранат
IPhone 13 выпустят без разъема для зарядки
Лавров: мы видим попытки западных стран активно влиять на внутренние процессы в Беларуси и России
В Калинковичском районе сотрудники ГАИ помогли устранить проблему с большегрузом
В Беларуси прошли испытания нового стрелкового оружия
Соцсеть "ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дочки-матери
Хабиб Нурмагомедов: миллионы людей полюбили футбол из-за Марадоны
Серия краж крупного рогатого скота раскрыта в Могилевской области
Врач рассказал, когда охриплость голоса указывает на развитие рака легких
Максим Аверин объяснил, почему в 45 лет он еще холостяк
Депутат Анатолий Дашко привез гуманитарную помощь Брестскому хоспису
В Гомеле спасатели вынесли из горящей квартиры пожилого хозяина, 25 соседей по подъезду эвакуировали
Премьер-министр обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с Государственным секретарем Союзного государства
Стало известно, когда поезда на Московской и Автозаводской линиях метро заменят современными
Ученые выяснили, что из-за COVID-19 могут возникать лицевая боль и проблемы с зубами
Украинскому послу в Минске вручили ноту протеста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Светлолицые и толстокожие
Прогноз погоды на 27 ноября: дожди, мокрый снег и от -2 до +6
Лукашенко позитивно оценил действия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
В России зафиксирован новый максимум случаев COVID-19 за сутки
Лавров: у Беларуси и России совпадает заинтересованность в укреплении отношений
На кондитерской фабрике в Латвии использовался рабский труд
Лукашенко считает необходимым интенсифицировать отношения Беларуси и России
В "Минскзеленстрое" рассказали, как проходит подготовка столицы к зиме
Транспортная инспекция: таксист должен заранее сообщать примерную стоимость поездки
В Украине зафиксировали рекорд заражений коронавирусом – более 15 тыс. за сутки
В Минске сегодня вынесут решение по делу об оскорбительных надписях у подъезда дома командира столичного ОМОНа
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Цена победы
Фотофакт. В Пекине открылась Глобальная конференция научно-технических исследователей JD Discovery 2020
В Брестском районе на даче у браконьера нашли оружие, гильзы и патроны
Жителя Ушачского района приговорили к 12 годам колонии за попытку убить знакомую
Вторая волна COVID-19 в Европе: на юге ситуация улучшается, на западе – наоборот
Эксперт: дети также могут заболеть тяжелой формой COVID-19
Светлану Светличную экстренно госпитализировали
Власти Аргентины ожидают около 1 миллиона человек на прощании с Марадоной
Власти Великобритании заявили, что страну ждет крупнейшее за 300 лет падение ВВП
Ученые обнаружили, что приготовленная на дровах пища опасна для здоровья
Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Соринки в глазу
У насекомых впервые обнаружили кальциевый панцирь
Биткойн подешевел более чем на 5%
Ученые рассказали, как по цвету глаз определить предрасположенность к различным болезням
Авторы
СКАНИРУЙТЕ