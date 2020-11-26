Депутат Палаты представителей Национального собрания по Брестскому-Восточному округу № 3 сегодня побывал в Брестском хосписе и вручил медицинскому учреждению гуманитарную помощь – ходунки и средства гигиены.
Анатолий Дашко отметил, что все учреждения социального обслуживания страны находятся на контроле у комиссии по труду и социальной защите Палаты представителей. Сам Дашко неоднократно оказывал помощь различным учреждениям медико-социального обслуживания и больницам – лично и вместе с коллегами из депутатского корпуса:
– В условиях нынешней эпидемиологической ситуации пожилые люди с хроническими заболеваниями, инвалиды – самая уязвимая категория населения. Они, так же как и остальные, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Что касается паллиативной помощи, здесь качество жизни также имеет большое значение. Отрадно, что в Бресте два года назад появился хоспис.
В хосписе, рассчитанном на 35 человек, сейчас находится 25. Это тяжелые пациенты с осложнениями после инсультов, онкобольные, которые нуждаются в уходе и обезболивании. Пациент может оставаться в хосписе столько, сколько требуют медицинские показания или социальная передышка для родственников.
Главный врач Василий Кистень благодарит всех неравнодушных, а таких немало:
– Сегодня у нас 25 тысяч рублей, которые мы получили от физических лиц и брестских предприятий. Деньги идут на предметы для ухода, для создания комфорта и уюта. Помощь также оказывают родственники наших пациентов.
Усилиями работников хосписа на территории учреждения разбиты фруктовый сад и сосновый бор.
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Депутат Анатолий Дашко привез гуманитарную помощь Брестскому хоспису
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Фото: Павел БОГУШ