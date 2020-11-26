Депутат Анатолий Дашко привез гуманитарную помощь Брестскому хоспису

Анатолий Дашко отметил, что все учреждения социального обслуживания страны находятся на контроле у комиссии по труду и социальной защите Палаты представителей. Сам Дашко неоднократно оказывал помощь различным учреждениям медико-социального обслуживания и больницам – лично и вместе с коллегами из депутатского корпуса:В хосписе, рассчитанном на 35 человек, сейчас находится 25. Это тяжелые пациенты с осложнениями после инсультов, онкобольные, которые нуждаются в уходе и обезболивании. Пациент может оставаться в хосписе столько, сколько требуют медицинские показания или социальная передышка для родственников.благодарит всех неравнодушных, а таких немало:Усилиями работников хосписа на территории учреждения разбиты фруктовый сад и сосновый бор.