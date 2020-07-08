Накануне в Лондоне стартовал громкий судебный процесс, который инициировал знаменитый голливудский актер, сообщает popcornnews.

Голливудский актер Джонни Депп рассказал в суде об адской жизни в браке с Эмбер Херд. Кроме этого, он обвиняет британскую газету The Sun в том, что она предвзято освещала его бракоразводный процесс с актрисой.



– Она расчетливая социопатка с пограничным расстройством личности, нарциссичная и абсолютная притворщица. Теперь я уверен, что она пришла в мою жизнь, чтобы отнять у меня все что можно, а потом уничтожить все, что от меня останется, – пояснил Депп.

Он отметил, что экс-жена унижала его и называла толстым стариком и ужасным отцом. Также актер в суде озвучил ряд деталей личной жизни с Херд.