Департамент по авиации предлагает создать объединенную авиаадминистрацию в рамках СГ или ЕАЭС

– сказал Артем Сикорский. Он добавил, чтоПо словам спикера,

Артем Сикорский рассказал, какие задачи должна выполнять объединенная авиационная администрация: "Она должна быть регулятором как по вопросам авиационной безопасности, так и по допуску на рынок и созданию равных условий для всех авиационных перевозчиков".

Он отметил, что подобная структура существует в Европе – речь о Европейском агентстве по безопасности полетов, которое "фактически выполняет функции регулятора". В том числе для компаний из стран, не входящих в ЕС, агентство проводит сертификацию, чтобы допустить из на европейский рынок перевозок. "Несмотря на то что в мире есть ICAO (Международная организация гражданской авиации) и общие правила безопасности, написанные для всех стран, государства Европы сделали для себя такой механизм. Поэтому мы своим коллегам из РФ, а также коллегам "по пятерке" такие предложения [по созданию объединенной администрации] будем делать", – подчеркнул Артем Сикорский. Он выразил мнение, что к этому объединению могут подключиться и другие страны.