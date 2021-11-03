Департамент по авиации предлагает создать объединенную авиаадминистрацию в рамках СГ или ЕАЭС

"Санкции заставляют нас задуматься об ускорении создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства", – сказал Артем Сикорский. Он добавил, что "ставится вопрос коллективного ответа на тот авиационный экстремизм, который исходит от наших западных партнеров". По словам спикера, "с вопросами авиационного экстремизма столкнулись многие страны".
Артем Сикорский рассказал, какие задачи должна выполнять объединенная авиационная администрация: "Она должна быть регулятором как по вопросам авиационной безопасности, так и по допуску на рынок и созданию равных условий для всех авиационных перевозчиков".
Он отметил, что подобная структура существует в Европе – речь о Европейском агентстве по безопасности полетов, которое "фактически выполняет функции регулятора". В том числе для компаний из стран, не входящих в ЕС, агентство проводит сертификацию, чтобы допустить из на европейский рынок перевозок. "Несмотря на то что в мире есть ICAO (Международная организация гражданской авиации) и общие правила безопасности, написанные для всех стран, государства Европы сделали для себя такой механизм. Поэтому мы своим коллегам из РФ, а также коллегам "по пятерке" такие предложения [по созданию объединенной администрации] будем делать", – подчеркнул Артем Сикорский. Он выразил мнение, что к этому объединению могут подключиться и другие страны.