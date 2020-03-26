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  2. Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией

Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией, передает БЕЛТА.

Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении в ночь с 26 на 27 марта в 00.00. Директор Департамента по авиации Артем Сикорский в связи с этим провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта России Александром Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Во время разговора была выражена взаимная приверженность сохранению воздушного сообщения между двумя странами.

 Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Беларусью и Россией с учетом тесных взаимоотношений двух государств отметил Артем Сикорский.

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