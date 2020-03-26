Департамент по авиации Минтранса прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией, передает БЕЛТА.

Россия приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении в ночь с 26 на 27 марта в 00.00. Директор Департамента по авиации Артем Сикорский в связи с этим провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта России Александром Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Во время разговора была выражена взаимная приверженность сохранению воздушного сообщения между двумя странами.

— Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Беларусью и Россией с учетом тесных взаимоотношений двух государств, — отметил Артем Сикорский.