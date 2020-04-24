Департамент охраны МВД передал минской больнице 1000 экземпляров медицинских костюмов

Представители Департамента охраны МВД, участвуя в акции «Милиция — врачам», передали Городской клинической больнице скорой медицинской помощи средства индивидуальной защиты — 1000 экземпляров медицинских костюмов.

Временно исполняющий обязанности по вакантной должности начальника Департамента охраны Виктор Кулевец отметил, что по долгу службы департамент обеспечивает охрану общественного порядка, в том числе и в учреждениях здравоохранения:

— А по зову сердца охрановцы поддержали тех, кто сейчас находится на передовой. Каждый понимает необходимость обеспечения безопасности медработников. МВД не осталось в стороне.

Заместитель главного врача по медицинской части Игорь Григорьев сказал, что для больницы такая помощь со стороны Департамента охраны и Министерства внутренних дел крайне важна:

— Весьма приятно, что они пришли к нам на выручку в такое непростое время. Средства индивидуальной защиты очень востребованы в повседневной деятельности наших сотрудников в борьбе с вирусом.

Акция МВД «Милиция —врачам» проходит на территории всей Беларуси. Ведомственные учреждения здравоохранения также не остались без внимания, им оказывается помощь в виде передачи добровольно собранных средств от сотрудников и гражданского персонала всех подразделений департамента.





Фото Департамента охраны МВД