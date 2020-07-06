Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дэнни Гловер рассказал, будет ли продолжение у «Смертельного оружия»

Дэнни Гловер рассказал, будет ли продолжение у «Смертельного оружия»

Актер рассказал о возможном продолжении франшизы, герои которой столкнутся с современными проблемами, пишет Variety.

— В январе были разговоры. Не хотелось бы раскрывать детали сюжета из сценария, который я читал, но он сильно связан с тем, что происходит в мире сейчас. Вот что я могу сказать. Но это было в январе. История очень быстро меняется. Но да, он обсуждался. Есть что-то вроде плана, — рассказал Дэнни Гловер.

По его словам, ему было бы интересно посмотреть, как все развивается в условиях нынешней политической и экономической ситуации.

— Особенно с тем, что происходит в сообществах, постоянно ощущающих на себе полицейскую жестокость, нормы полиции и власть, которую они дают. И, может быть, это будет попытка разобраться с этими проблемами, — подытожил актер.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Рейтер
Версия для печати
Новости и статьи
Представители МИД Беларуси и Швейцарии обсудили сдерживание распространения COVID-19
Русый: от граждан поступают предложения о совершенствовании законодательной базы – это говорит о стабильности государства
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Лукашенко: Минск объективно задает тон по многим современным направлениям
Лукашенко: огромный рывок сделан в развитии транспортной инфраструктуры
В Брестском роддоме матерям детей, родившихся 3 июля, вручили подарки
Волонтеры COVID-19 помогли более 25 тысячам белорусов с конца марта
Президент отмечает существенный прогресс в столичном образовании и здравоохранении
АБФФ перенесла ближайший матч брестского «Динамо» против «Слуцка»
В Беларуси создана цифровая карта более семи тысяч крупных водных объектов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки
В Калинковичах горожанин залез на дерево за попугаем, снимать же его самого пришлось спасателям
Аграрии Минщины приступили к жатве
Президент: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий
Лисички на первое и второе: три лучших рецепта
Сома-рекордсмена поймали рыбаки на Припяти
Президент гарантирует государственную поддержку бизнесу в создании новых производств
В Гомеле утонул горожанин
Игорь Петришенко посетил РНПЦ «Кардиология»
Возобновилась работа на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Дольск»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Врут, как дышат
Осенняя сессия МВФ и Всемирного банка пройдет онлайн
Дроздов подписал новый двухлетний контракт с минским "Динамо"
Лукашенко: землю нужно передавать в собственность людям за символическую цену
Вениамин Арзамасцев: молодежи остается только работать, проявлять себя и двигаться вперед
Таксист решил проучить мотоциклиста и «поддал газку», но не рассчитал скорость. Вызывали ГАИ
Врач объяснила, почему опасно очищать организм от шлаков
Семь организаций Минска предложат на этой неделе рабочие места на электронной ярмарке вакансий
Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
За минувшие сутки в Беларуси из-за непогоды нарушалось электроснабжение 140 населенных пунктов
Подписан рекордный контракт в истории мирового спорта
мнение
Вадим ГИГИН
Мудрый человек из Чемолгана
В среду в Беларуси дожди и 16 градусов тепла
Президент встречается с активом Минска
В Докшицком районе всю ночь искали заблудившегося пенсионера
Советника главы Роскосмоса задержали по подозрению в госизмене
Авария на магистрали с горячей водой произошла в Минске
"Ниссан" снес два светофора на улице Плеханова в Минске
Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом
В Японии из-за ливней почти 1,3 миллиона человек рекомендовали эвакуироваться
Фоторепортаж: на Августовском канале отпраздновали Купалье
В Поставах милиционер преследовал пьяного водителя
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,8 миллиарда долларов
Адвокат Ефремова заявил о плохом самочувствии актера
Июльская стоимость отдыха в белорусских санаториях колеблется от 40 до 333 рублей в сутки
Авторы
СКАНИРУЙТЕ