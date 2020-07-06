Дэнни Гловер рассказал, будет ли продолжение у «Смертельного оружия»

Актер рассказал о возможном продолжении франшизы, герои которой столкнутся с современными проблемами, пишет Variety.

— В январе были разговоры. Не хотелось бы раскрывать детали сюжета из сценария, который я читал, но он сильно связан с тем, что происходит в мире сейчас. Вот что я могу сказать. Но это было в январе. История очень быстро меняется. Но да, он обсуждался. Есть что-то вроде плана, — рассказал Дэнни Гловер.

По его словам, ему было бы интересно посмотреть, как все развивается в условиях нынешней политической и экономической ситуации.

— Особенно с тем, что происходит в сообществах, постоянно ощущающих на себе полицейскую жестокость, нормы полиции и власть, которую они дают. И, может быть, это будет попытка разобраться с этими проблемами, — подытожил актер.