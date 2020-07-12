Денис Майданов и Стас Михайлов трогательно поприветствовали гостей праздника «Купалье»

Гала-концерт «Моя Александрия» стал одним из самых ярких событий первого дня фестиваля «Купалье». На одной сцене выступили артисты из Беларуси, Украины и России: Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Ирина Билык, Инна Афанасьева, вокальная группа «Чистый голос», Алексей Хлестов, Владимир Гостюхин.

Денис Майданов был очень трогателен в своем обращении к публике:

- Я искренне рад стоять на этой сцене, в целом быть здесь вместе с вами в эти непростые времена (в пандемию – прим.авт). Счастье, что жизнь продолжается, что мы вместе творим, дружим, созидаем. Огромный привет всем вам из России. Для меня честь выступать здесь на Могилевской земле, родине моего отца. Мама моя из Украины, я родился в России. Спасибо, Александр Григорьевич, за этот праздник, который соединяет судьбы и сердца.

Ближе к финалу на сцене появился Стас Михайлов. Для многих его участие в концерте стало приятным сюрпризом. Восторженные зрители не смогли усидеть на своих местах и пустились в пляс.

- Гостеприимная Беларусь! Спасибо, что не забываете российских артистов, делая такую красоту, - сказал певец, подразумевая фестиваль «Купалье».

Затем он подошел к Александру Лукашенко, сидящему в зрительном зале и тепло поблагодарил за то, что фестиваль «Александрия собирает друзей» оправдывает свое название и объединяет три страны.