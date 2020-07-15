У радикально настроенных граждан не получится расшатать обстановку в стране, считает заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, гвардии подполковник Денис Кривенцов:
Фото: СТВ
– Различные деструктивные силы в преддверии самого главного политического события для страны пытаются нагнетать ситуацию. Я поддерживаю методы, которые проводятся силовыми структурами. Мы не позволим негативно и радикально настроенным гражданам подорвать стабильность в нашей стране, которая всегда славилась спокойствием и миролюбивой политикой. Считаю, таких граждан надо поставить на место. Уверен, что в выборах победит достойный кандидат, который дальше будет вести Беларусь по линии развития и стабильности.
Также он высказал свою позицию как гражданин:
– Мне хочется, чтобы я и мои дети спокойно ходили по улицам города. Я как родитель хочу быть уверен, что мои дети вернутся вечером домой, что они нигде не встретят озверевшую толпу.
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Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: не позволим подорвать стабильность в стране
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