Новая бухгалтерия белорусского футбола

Футбол еще зимний, но борьба уже горячая.

Сегодня наблюдать игру белорусских клубов на европейской арене и действия сборной без слез невозможно: я смотрю и плачу, плачу, но смотрю. Футбол был и останется игрой номер один в мире, его популярность под сомнение не ставится, и оттого еще обиднее, что Беларусь плетется в хвосте и видимых перспектив, увы, не имеет. И это несмотря на то, что многие годы представители данного вида спорта в стране нужды не знали и, более того, как сыр в масле катались. Потому, возможно, и столь плачевный результат: разучились быть злыми и напрочь забыли о мотивации. Однако с нового сезона все кардинальным образом изменится: футбол выпал из числа приоритетных видов спорта. Что это значит и какими последствиями грозит?На долю приоритетных видов спорта (таковых нынче в списке 20) согласно соответствующему указу выделяется 70 процентов от всего финансового пирога. Все остальные — по остаточному принципу. В числе отстающих с 2021 года значится и футбол. Решение это не спонтанное, а назревшее, ведь о последних успехах нашей сборной и клубов вспомнят разве что старожилы. О том, что подобное решение Министерством спорта и туризма будет принято, в футбольных кругах знали все, но не все, правда, верили. Точнее, не хотели верить, по привычке думая, что ситуацию снова спустят на тормозах и все останется как прежде: финансовый краник продолжит капать, только подставляй рот. Поэтому руководители многих клубов продолжали спокойно подписывать на новый сезон контракты с футболистами на прежних кучерявых условиях. И вот теперь на них свалился вопрос: что со всем этим «счастьем» делать? Как и чем обеспечивать прописанные в бумагах суммы? Вариантов немного. Первый: погашать долги из собственных карманов. Второй: сбивать ноги в поисках спонсоров, которые согласились бы поучаствовать в этой сомнительной концессии, ибо белорусский футбол давно не является продуктом ликвидным. Третий вариант — перезаключать контракты. Иначе никак. Потому что прежних средств отваливать на футбол государство не просто не намерено, а не будет, и эта тема закрыта. Определенно и окончательно.Жить по новым правилам предстоит до лучших времен — пока не появятся достойные результаты. Как долго их ждать? А вот это уже зависит от самих футболистов, тренеров и работников федерации.Все прошедшие годы в белорусском футболе по нашим меркам (особенно если вести речь о топ‑клубе) водились деньги огромные, которые представители других видов спорта и профессий могут себе только представлять в сладких грезах. В этом не было бы ничего зазорного, если бы не результаты, а они нулевые. Согласитесь, трудно себе представить ситуацию, чтобы слесарю на заводе продолжали выписывать ежемесячные премии с большим количеством нулей в то время, как он благополучно заваливал бы все планы и гнал брак. Или комбайнеру, который вместо работы спал бы в теньке под елкой. В жизни такое представить невозможно, а в футболе почему‑то это стало правилом, которое никем не ставилось под сомнение. Так что еще раз констатируем: с этого года государственное финансирование белорусских клубов урезается на 70 процентов, но и эти деньги так просто выделять никто не собирается. Для того чтобы их получить, клубы обязаны представить в Министерство спорта и туризма перспективный план развития, который будет внимательно и всесторонне изучен. И только поле этого транш уйдет по назначению.В АБФФ, к слову, тоже отнюдь не сидят без дела и предпринимают активные шаги по реорганизации дел и выходу из затянувшегося кризиса. В новом сезоне ввели обязательное требование участия в матчах не менее шести игроков с белорусским паспортом, при этом как минимум один из них должен быть не старше 1999 года рождения. Это должно подтолкнуть клубы к развитию молодых талантов. Второе значимое нововведение — потолок зарплат. Прописанный в нем максимум — 15 тысяч рублей в месяц без учета премиальных (да‑да, некоторые футболисты искренне считают, что это мало!). Такие деньги разрешается отныне платить лишь игрокам национальной сборной (для этого необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. А общий фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей. Но и эти деньги, судя по всему, многим придется еще поискать. Заканчиваются времена, когда футболисты щеголяли друг перед другом и мерились не успехами, а исключительно зарплатами. Вернее, получками, потому что деньги эти, если судить по результатам, они не зарабатывали, а именно получали.От былых преференций, надо заметить, наши клубы отказываются со скрипом, с финансовой иглы слезать тяжело: идет ломка привыкшего к постоянным инъекциям организма, но пережить ее необходимо, других вариантов выздоровления нет. Так, команды не оставляют попыток улететь на сборы к теплым морям и шикануть там за государственный счет, несмотря на введенное Министерством спорта и туризма строгое ограничение. С каждым таким случаем разбираться будут индивидуально и весьма придирчиво, придется держать ответ и давать отчет всем своим действиям и поступкам. В том числе и в вопросах бухгалтерии.Итожа общие впечатления от невероятно бурной футбольной зимы, заметим, что повсеместные упреки в сторону АБФФ и всего белорусского футбола вряд ли можно назвать необоснованными, но за огульной критикой все же нельзя не заметить очевидного: нынешнее руководство федерации всеми силами старается двигать свой вид спорта вперед. В том числе и активно развивая инфраструктуру. Недавно открыл дери крытый манеж в Витебске — теперь подобные сооружения, где в комфортных условиях можно тренироваться и зимой, и летом, есть в каждом областном центре. В Минске, разумеется, тоже.Также по инициативе АБФФ и в тесном взаимодействии с местными исполнительными властями с 2011 по 2020 год в стране было возведено 34 полноразмерных поля с искусственным травяным покрытием. В том числе шесть полей в прошлом году — в Минске, Несвиже, Калинковичах, Гомеле, Волковыске и Гродно.Сейчас подобные объекты строятся в Борисове, Молодечно, Могилеве, Орше, Речице, Барановичах и Светлогорске. Вдобавок инициировано и поддержано государством строительство в Минске девяти полноразмерных полей, семь из которых планируется сдать в эксплуатацию к нынешнему августу. Кроме того, за последние десять лет в стране оборудовано 80 мини‑футбольных площадок, причем 19 из них открылись в 2020 году. Прекрасное подспорье для развития массового и детского футбола!