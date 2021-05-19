Денежный успех ждет этих знаков зодиака в конце мая

Конец мая принесет возможность представителям некоторых знаков зодиака не только решить свои текущие денежные проблемы, но и создать фундамент для будущих материальных пополнений. В целом конец мая будет удачным для всех знаков зодиака, но некоторым повезет чуть больше. Ищите себя в списке счастливчиков.



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Близнецы

Для Близнецов конец весны будет весьма удачным в финансовом плане. Представители данного знака смогут разобраться с долгами, если таковые имеются, а также заработать неплохие деньги. Источником дохода помимо основной работы может стать удачная подработка. К полученным средствам Близнецам следует отнестись рационально. Деньги должны делать деньги, именно поэтому их лучше вложить в акции или на депозит. Тратить на покупку чего-то дорогого пока не стоит.

Рак

Последние дни мая принесут достаточное количество финансов Ракам. Ракам по их сути не надо много, они довольствуются тем, что есть, главное, чтобы хватало. Основным источником дохода в мае станет и заработная плата, и дополнительный источник, который может быть и не один. В первую очередь представители данного знака могут рассчитывать на заслуженную премию, также не стоит исключать возможность дополнительного заработка или возврата приличной суммы, взятой в долг.

Весы

Неплохо заработать смогут Весы. Обладатели этого знака зодиака завершат давние проекты, за которые им неплохо заплатят, сверх обычной заработной платы. Возможен вариант перехода на другую работу, где заработок окажется в разы больше предыдущего. Всё, что нужно делать Весам – это своевременно и ответственно выполнять свои обязанности.

Козерог

В неплохой финансовой ситуации в конце мая будут и Козероги. Они смогут заработать вполне достаточно, чтобы наконец-то отправиться в долгожданный отпуск. Источником их дохода будет не только заработная плата и премия, но и дивиденды от банковских вкладов или акций. Общая сумма получится достаточно внушительной. Представители данного знака смогут избавиться нужного имущества путем продажи. Главное – не продешевить.

Водолей

Улучшат свое финансовое положение Водолеи. Они смогут не только много заработать, но и удачно вложить свои средства. У некоторых представителей этого знака даже получится начать свой бизнес. Без трудностей не обойдётся, но они будут незначительными. Для тех, кто будет работать по найму, последние дни весны будут достаточно удачными. Удастся не только получить новую должность и увеличить заработок, но и заработать хорошую премию. Неплохим подспорьем окажется оплата за сверхурочную работу.