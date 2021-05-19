Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Денежный успех ждет этих знаков зодиака в конце мая

Денежный успех ждет этих знаков зодиака в конце мая

Конец мая принесет возможность представителям некоторых знаков зодиака не только решить свои текущие денежные проблемы, но и создать фундамент для будущих материальных пополнений. В целом конец мая будет удачным для всех знаков зодиака, но некоторым повезет чуть больше. Ищите себя в списке счастливчиков.

фото pixabay.com

Близнецы

Для Близнецов конец весны будет весьма удачным в финансовом плане. Представители данного знака смогут разобраться с долгами, если таковые имеются, а также заработать неплохие деньги. Источником дохода помимо основной работы может стать удачная подработка. К полученным средствам Близнецам следует отнестись рационально. Деньги должны делать деньги, именно поэтому их лучше вложить в акции или на депозит. Тратить на покупку чего-то дорогого пока не стоит.

Рак

Последние дни мая принесут достаточное количество финансов Ракам. Ракам по их сути не надо много, они довольствуются тем, что есть, главное, чтобы хватало. Основным источником дохода в мае станет и заработная плата, и дополнительный источник, который может быть и не один. В первую очередь представители данного знака могут рассчитывать на заслуженную премию, также не стоит исключать возможность дополнительного заработка или возврата приличной суммы, взятой в долг.

Весы

Неплохо заработать смогут Весы. Обладатели этого знака зодиака завершат давние проекты, за которые им неплохо заплатят, сверх обычной заработной платы. Возможен вариант перехода на другую работу, где заработок окажется в разы больше предыдущего. Всё, что нужно делать Весам – это своевременно и ответственно выполнять свои обязанности.

Козерог

В неплохой финансовой ситуации в конце мая будут и Козероги. Они смогут заработать вполне достаточно, чтобы наконец-то отправиться в долгожданный отпуск. Источником их дохода будет не только заработная плата и премия, но и дивиденды от банковских вкладов или акций. Общая сумма получится достаточно внушительной. Представители данного знака смогут избавиться нужного имущества путем продажи. Главное – не продешевить.

Водолей

Улучшат свое финансовое положение Водолеи. Они смогут не только много заработать, но и удачно вложить свои средства. У некоторых представителей этого знака даже получится начать свой бизнес. Без трудностей не обойдётся, но они будут незначительными. Для тех, кто будет работать по найму, последние дни весны будут достаточно удачными. Удастся не только получить новую должность и увеличить заработок, но и заработать хорошую премию. Неплохим подспорьем окажется оплата за сверхурочную работу.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Щекович: нанимателям необходимо минимизировать случаи направления работников в отпуска без сохранения заработной платы
Посол Беларуси Андрей Метелица обсудил с пакистанским парламентарием развитие двустороннего сотрудничества
В столице продолжается крупнейшая Международная медицинская выставка «Здравоохранение»
Telegram-канал "Волковыск для жизни чат" признан экстремистским
Практику госсоцзаказа в здравоохранении в этой пятилетке намерены расширить
В Брестской области возбуждены три уголовных дела в отношении операторов кабельного телевидения за уклонения от уплаты налогов в сумме около 5 миллионов рублей
Петришенко о задачах здравоохранения: одна из главных – доступность в регионах специализированной помощи
В Беларуси продолжат наполнение цифрового контента в культуре – Петришенко
Карпенко: заказчикам кадров надо менять подходы для закрепления у себя специалистов
Петришенко – о дате празднования Дня народного единства: она не определена, но, думаю, это будет государственный праздник
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обманом живут
Минск и китайский Гуанчжоу планируют стать городами-побратимами
В Минске ограничено движение на 13-м километре внешнего кольца МКАД
Петришенко: наша экономика и другие сферы адаптированы к санкционному режиму
Петришенко: задача государственных СМИ – формировать контент, направленный на консолидацию общества
Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии, если он развивается бессимптомно
На 20 мая объявлен оранжевый уровень опасности
Эмма Уотсон прокомментировала слухи о своей помолвке
Более двух тысяч фур скопилось в очередях на границе со странами Евросоюза
Двумя матчами стартует десятый тур чемпионата Беларуси по футболу
Петришенко: нельзя забывать глубинную суть наших традиций и исторических ценностей
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
«Благодетели» с санкционной удавкой
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: квалификационные требования на право участия в Олимпиаде выполнили 87 спортсменов
Петришенко: мы прочно закрепились в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования
В Крупках из-за аварии без воды оставались детский сад и 123 дома
Зайцев: за последние месяцы милиция задержала 4 группы мошенников, причастных к более чем тысяче киберпреступлений на территории Беларуси
Петришенко о вакцинации от COVID-19: профилактическими прививками в 2021 году будет охвачено не менее 60 процентов населения
Зайцев: за 4 месяца текущего года в Беларуси зарегистрировано более 7 тысяч киберпреступлений
Петришенко: Правительством обеспечено стабильное функционирование и развитие социальной сферы
Перечислены частые симптомы синдрома хронической усталости
Денежный успех ждет этих знаков зодиака в конце мая
Транспортная инспекция рассказала о нарушениях режима труда и отдыха во время перевозки грузов и пассажиров
мнение
Роман РУДЬ
Для чего Tut.by создавал себе образ борца с режимом
Петришенко: в прошлом году на поддержку семей с детьми было выделено больше 4,6 миллиарда рублей
Бах: более 80 процентов спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду в Токио
Петришенко: задача текущего года – доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40 процентов от средней заработной платы работников
В семье Дэвида и Виктории Бекхэм ожидается пополнение
В Могилеве молодая помощница по хозяйству обокрала 83-летнюю бабушку
МОК готов направить на Олимпиаду в Токио дополнительный медперсонал
В Германии рабочие при ремонте плитки на парковке нашли туннель, ведущий к банку
В Индии от COVID-19 за сутки умерли 4529 человек
Во время Олимпиады Япония планирует строго ограничить контакты спортсменов и членов делегаций с местным населением
Строительство музея Константина Заслонова в Орше начнется в июне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Социохакинг-2
Врач объяснил, с какими побочными реакциями можно столкнуться после вакцинации от COVID-19
В мире сделали около 1,5 млрд прививок от коронавируса
Вспышка на электроплите выбила стекла в столичной квартире: пострадала девушка
Авторы
СКАНИРУЙТЕ