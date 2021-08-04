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  2. Денежный поток откроется во второй декаде августа для некоторых знаков зодиака

Денежный поток откроется во второй декаде августа для некоторых знаков зодиака

Август обещает быть насыщенным на разные яркие события для всех знаков зодиака. Кто-то будет весь месяц погружен в романтические приключения, кому-то предстоит упорная профессиональная деятельность, а кто-то будет наслаждаться отдыхом. Представителям некоторых знаков зодиака во второй декаде августа будет особенно везти в материальном плане. Кого ждет приток финансов в августе? Ищите себя в списке счастливчиков.

Овен

Существенно поправить свое материальное положение появится возможность у Овнов. Представителям этого знака зодиака стоит внимательно присмотреться к вариантам дополнительного заработка, которые представятся в ближайшее время. Предложения удаленной работы или подработки в свободное время, которые, на первый взгляд, покажутся неинтересными, вполне могут оказаться выгодными в финансовом плане. Не будьте категоричны! Холодный расчет и усердие дадут желаемые результаты.

Рак

Во второй декаде августа Раков ждет ощутимое пополнение кошелька. Представителям данного знака зодиака звезды прогнозируют карьерный рост и, соответственно, повышение дохода. Очередная ступень в карьерной лестнице может стать поводом, чтобы задуматься об осуществлении давних желаний. Звезды не рекомендуют Ракам вкладывать средства в недвижимость или ценные бумаги. Стоит рассмотреть возможность крупных приобретений или длительных путешествий.

Водолей

Водолеи – настоящие везунчики августа. Удача улыбнется представителям этого знака во второй декаде месяца, звезды в этом не сомневаются. Финансы свалятся на Водолеев неожиданно. Это может быть и возврат старого долга, и крупный выигрыш в лотерею, и наследство, и удачная сделка по продаже чего-то особенно ценного. Однако Водолеям не стоит забывать, что такое полонение кошелька – не постоянный источник дохода, а разовый. Про основную работу забывать не нужно.

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