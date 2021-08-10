Денежные доходы населения за июль не индексируются

В ведомстве напомнили, что такое индексация доходов и в каком случае она производится. Этот процесс представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Когда производится индексация доходов? Это делается в том случае, если был превышен 5%-ный порог индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).Как ранее сообщали в Национальном статистическом комитете, индекс потребительских цен за июль к июню составил 100,1 процента. В Минтруда подчеркнули, что, таким образом, индекс потребительских цен за июль не превысил пятипроцентного порога: к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, к маю 2021 г. – месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума.Следовательно, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, а также бюджета прожиточного минимума, за июль 2021 г. индексации не подлежат. Также индексации не подлежит минимальная заработная плата.– дополнили в Минтруда.