День знаний для будущих защитников Отечества

Беларусь – край тружеников, сильных духом людей, защитников Отечества. Именно такими вырастут учащиеся специализированного лицея МВД, для которых сегодня прозвенел первый звонок.





– Я горд за наших лицеистов, – сказал в общении с журналистами министр внутренних дел Иван Кубраков. – В их глазах есть какая-то особая искра, их хоть сегодня можно ставить в милицейский строй. Я не знаю, кем они вырастут. Да, конечно, каждый из них сделал определенные выводы, несмотря на столь юный возраст. И они поступили в лицей МВД. Неважно, какую профессию они выберут в будущем, главное – чтобы они выросли настоящими патриотами своей страны и достойными людьми. Огромные слова благодарности – родителям наших лицеистов за их воспитание.





В лицее МВД сегодня созданы все условия для обучения, получения среднего и специального образования, подчеркнул министр. В чем мы сами убедились, побывав, к примеру, в уютных классах, новом просторном бассейне, тире, на отменной спортивной площадке.

В лицее есть хорошая традиция: учащиеся пятого курса, считай, выпускники, дарят сувениры первокурсникам. Так было и в этот раз.

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– Будем с достоинством носить звание лицеиста, – торжественно пообещал учащийся 1-го курса. Я верю этому мальчишке.

Звенит звонок.

– Равняйсь! – звучит команда. – Смирно! К торжественному маршу! Равнение направо! Шагом марш!

И на урок. В добрый путь, лицеисты!

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gladkaya@sb.by