День судебного эксперта торжественно отметили в Брестской крепости

Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»:Выступая, Алексей Волков напомнил, что прошедший год был непростым для страны, но сделано все для сохранения мира и процветания Беларуси.За восемь лет судебно-экспертная деятельность в нашей стране вышла на новый уровень. Коллектив Госкомитета судебных экспертиз – это эрудированные и талантливые специалисты, занимающиеся делом, требующим огромной самоотдачи, это сотни людей, которые ежедневно, опираясь на свои знания и опыт, скрупулезно выполняют свою работу.Фото: ГКСЭ