Сегодня День судебного эксперта. 22 апреля 2013 года Главой государства был подписан Указ "Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь".
Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»:
– Наша работа – благородная и почетная. Наша профессия – удел кристально честных, убежденных, преданных своему делу людей. Профессионализм, высокая квалификация, опыт, твердая дисциплина и умение отыскать истину в самых сложных, подчас экстремальных ситуациях – те качества, которыми вы обладаете.
Выступая, Алексей Волков напомнил, что прошедший год был непростым для страны, но сделано все для сохранения мира и процветания Беларуси.
За восемь лет судебно-экспертная деятельность в нашей стране вышла на новый уровень. Коллектив Госкомитета судебных экспертиз – это эрудированные и талантливые специалисты, занимающиеся делом, требующим огромной самоотдачи, это сотни людей, которые ежедневно, опираясь на свои знания и опыт, скрупулезно выполняют свою работу.
Фото: ГКСЭ
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День судебного эксперта торжественно отметили в Брестской крепости
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