День рождения МООП отметили в Столине

, – рассказалаДля участников мероприятия была организована насыщенная программа. Праздничный форум стартовал с открытого диалога «Безопасность жизнедеятельности как важнейший фактор стабильного развития», где ребята обсудили различные аспекты деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка, узнали много нового и интересного про службу в МЧС и МВД, а также получили ответы на волнующие их вопросы.Следующим пунктом в программе празднования дня рождения стала экскурсия в Столинский образовательный центр безопасности МЧС. Объект был открыт летом 2018 года, став первым в стране районным подобным местом, охватывающим такие направления, как пожарная безопасность и гигиена, здоровый образ жизни и оказание первой помощи, безопасность при использовании газового оборудования и экологическая безопасность.Благодаря экспозиции центра, учебным стендам и тренажерам-симуляторам молодые люди в доступной форме получили полезную информацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности, а также проверили свои знания на практике.Завершили программу форума спортивные соревнования. Ребята показали свои силы в стрельбе из пневматической винтовки, мини-футболе и плавании. Лучшим в общем зачете стал Тадеуш Шпаковский из МООП «Альфа» Барановичского государственного университета. Серебро досталось бойцу брестского сводного МООП «Щит» Кириллу Наумчику. Бронзу увез с собой в Ивановский район учащийся ГУО «Тышковичская средняя школа» Кирилл Котковец., – поделиласьОрганизаторами форума выступили ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Столинский РОЧС.отметил:Фото: ОК ОО «БРСМ»