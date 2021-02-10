День рождения МООП отметили в Столине

Сорок лучших представителей молодежного правоохранительного движения ОК ОО «БРСМ» Брестчины приняли участие в областном форуме, посвященном дню рождения МООП.
– Форум проводится впервые и приурочен к дню образования МООП. Уже 17 лет правоохранительное движение Союза молодежи на страже порядка и безопасности. Наших ребят можно с уверенностью назвать достойными защитниками общества. Сорок лучших из них сегодня здесь, чтобы не просто отдохнуть, но и повысить свои знания и навыки в охранной деятельности, а впоследствии передать их своим отрядам. Данный форум мы планируем проводить ежегодно, – рассказала главный специалист информационно-идеологической и организационно-кадровой работы ОК ОО «БРСМ» Влада Гончар.
Для участников мероприятия была организована насыщенная программа. Праздничный форум стартовал с открытого диалога «Безопасность жизнедеятельности как важнейший фактор стабильного развития», где ребята обсудили различные аспекты деятельности молодежных отрядов охраны правопорядка, узнали много нового и интересного про службу в МЧС и МВД, а также получили ответы на волнующие их вопросы.
Следующим пунктом в программе празднования дня рождения стала экскурсия в Столинский образовательный центр безопасности МЧС. Объект был открыт летом 2018 года, став первым в стране районным подобным местом, охватывающим такие направления, как пожарная безопасность и гигиена, здоровый образ жизни и оказание первой помощи, безопасность при использовании газового оборудования и экологическая безопасность.
Благодаря экспозиции центра, учебным стендам и тренажерам-симуляторам молодые люди в доступной форме получили полезную информацию, касающуюся безопасности жизнедеятельности, а также проверили свои знания на практике.
Завершили программу форума спортивные соревнования. Ребята показали свои силы в стрельбе из пневматической винтовки, мини-футболе и плавании. Лучшим в общем зачете стал Тадеуш Шпаковский из МООП «Альфа» Барановичского государственного университета. Серебро досталось бойцу брестского сводного МООП «Щит» Кириллу Наумчику. Бронзу увез с собой в Ивановский район учащийся ГУО «Тышковичская средняя школа» Кирилл Котковец.
– Я являюсь командиром сводного молодежного отряда охраны правопорядка «Щит» Ленинского района города Бреста. В МООП вступила неслучайно: перейдя в старшую школу, поняла, что хочу связать свое дальнейшее будущее с правоохранительными органами. Когда поступила на юридическое отделение политехнического колледжа, то впервые узнала про данное движение. Долго не раздумывала. Поняла, что мое, и сразу вступила. Очень рада, что мне выпала возможность принять участие в областном молодежном форуме МООП. Многое для себя почерпнула здесь, – поделилась Татьяна Киселевич.
Организаторами форума выступили ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Столинский РОЧС.
Первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк отметил:
– В области действует 65 отрядов охраны правопорядка с общей численностью 1040 человек. Бойцы, помимо участия в охране общественного порядка при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий, оказывают содействие в организации профилактической работы по предупреждению пожаров, обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности, а также участвуют в реализации проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и развитию молодежного правоохранительного движения.
Фото: ОК ОО «БРСМ»
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День рождения МООП отметили в Столине
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