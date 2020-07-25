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День пожарной службы отмечается сегодня в Беларуси

Минские спасатели приглашают минчан в парк Горького, где целый день будут идти праздничные мероприятия, рассказали в МГУ МЧС.

Ко дню пожарной службы МЧС Беларуси подготовило онлайн-трансляцию на своем YouTube-канале, а минские спасатели приглашают горожан на праздник в парк Горького.

- Гости увидят плац-концерт взвода почетного караула, парад плавательных средств, демонстрацию способов и методов проведения аварийно-спасательных работ на воде, водную феерию, фейерверк, праздничный концерт, а также показ спецтехники и пожарно-технического вооружения и элементов боевой работы, - рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

По ее словам, праздничные мероприятия начнутся в 11 утра и продлятся до 15.30.

Для тех, кто живет не в Минске или не сможет побывать в столичном парке, МЧС Беларуси подготовило онлайн-трансляцию на своем YouTube-канале и в соцсетях. Она начнется в 13.00. Зрители увидят смогут побывать в разных регионах, познакомится с подразделениями и техникой, увидите спасателей с творческой стороны – творческими и талантливыми исполнителями, авторами, артистами.

- Во время онлайн-экскурсии в музей вы познакомитесь с историей пожарного аварийно-спасательного дела и Министерства по чрезвычайным ситуациям, - отметили в МЧС Беларуси.

Отмечается, что эфир будут вести работники республиканского центра пропаганды МЧС при технической поддержке центра спортивно-массовой работы РОСН.

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Фото МГУ МЧС
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