В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 29 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника.
Фото: stalin-line.by
- В этот день гостям будет представлена реконструкция событий первого дня Великой Отечественной войны. Посетили смогут стать свидетелями самоотверженной обороны одной из застав. В реконструкции будут задействованы военно-исторический клуб «Солдаты Победы» и боевая техника времен ВОВ, - делится подробностями с sb.by исполнительный директор ИКК «Линия Сталина» Александр Метла. – Для зрителей будет также организована концертная программа с музыкальными номерами в исполнении ансамбля пограничной службы Республики Беларусь. В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия, метании гранат и других мастер – классах, а самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами и ценными призами.
Все желающие могут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятий в кассах комплекса.
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День пограничника отметят 29 мая на Линии Сталина
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