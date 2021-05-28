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День пограничника отметили в Бресте

Торжественные мероприятия по случаю Дня пограничника прошли в Бресте. В праздновании приняли участие председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик, руководство и военнослужащие Брестской пограничной группы, ветераны, представители смежных подразделений и органов, а также жители и гости областного центра.


Начались мероприятия с построения на площади Ленина личного состава Брестской Краснознаменной погрангруппы им. Ф.Э. Дзержинского и ветеранов органов пограничной службы. Здесь же прошла церемония награждения лучших военнослужащих по случаю профессионального праздника. 



– День пограничника в нашей стране является поистине всенародным праздником. В нем – признание заслуг всех поколений защитников государственных рубежей. Охрана границы требует особых качеств и склада характера. Поэтому наши пограничники всегда отличались высочайшей подготовкой, отвагой и выдержкой, готовностью к самопожертвованию. Особенно ярко эти качества проявились 80 лет назад, когда фашисты напали на нашу Родину. Именно пограничники первыми встретили врага и до последнего патрона вели неравный бой с превосходящими их силами. Мы по праву ими гордимся и чтим их память. И в наши дни пограничники доказывают свой профессионализм, достойно выполняя все поставленные задачи. Охраны внешних рубежей Беларуси – это не только защита приграничных территорий. Пограничники ведут непримиримую борьбу с международным терроризмом, с трансграничной организованной преступностью, наркотрафиком и контрабандой, нелегальной миграцией. Быть пограничником – значит ограждать свою страну, родных и близких от любого недоброжелателя, – отметил начальник Брестской пограничной группы Игорь Гутник.



Торжественным маршем ветераны и личный состав в сопровождении военного оркестра прошли по городским улицам к мемориальному комплексу «Стражам границ», где прошла церемония возложения венков к подножию мемориала, а также торжественное прохождение личного состава.







– Когда есть граница – есть суверенитет государства. Вы первые, кто стоит на его защите. Для всех нас человек в зеленой фуражке – символ свободы, мира и независимости. Вместе с вами мы бережем нашу прекрасную Беларусь и делаем все, чтобы она с каждым днем становилась лучше. Успехов всем вам в святом и благородном деле – охране государственной границы нашей Родины – Республики Беларусь, – подчеркнул председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко.

Стоит отметить, что за текущий период 2021 года на участке Брестской пограничной группы было выявлено и задержано 88 нарушителей. В пунктах пропуска через государственную границу пропущено порядка 458 724 лиц и 340 294 транспортных средств. 


В рамках противодействия незаконному обороту наркотических веществ в этом году на участке Брестской пограничной группы при попытках контрабанды из незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров в десяти случаях было выявлены и задержаны следующие вещества: марихуана, гашиш, маковая головка, психотропные лекарственные средства общим весом 9,88 грамма.




За отчетный период 2021 года при попытке перемещения через границу Республики Беларусь, а также в рамках противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов в приграничье выявлено и изъято 39 единиц оружия и боеприпасов.  
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Фото: Павел БОГУШ
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