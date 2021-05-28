День пограничника отметили в Бресте

Начались мероприятия с построения на площади Ленина личного состава Брестской Краснознаменной погрангруппы им. Ф.Э. Дзержинского и ветеранов органов пограничной службы. Здесь же прошла церемония награждения лучших военнослужащих по случаю профессионального праздника.– отметил начальник Брестской пограничной группы Игорь Гутник.Торжественным маршем ветераны и личный состав в сопровождении военного оркестра прошли по городским улицам к мемориальному комплексу «Стражам границ», где прошла церемония возложения венков к подножию мемориала, а также торжественное прохождение личного состава.– подчеркнул председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко.Стоит отметить, что за текущий период 2021 года на участке Брестской пограничной группы было выявлено и задержано 88 нарушителей. В пунктах пропуска через государственную границу пропущено порядка 458 724 лиц и 340 294 транспортных средств.В рамках противодействия незаконному обороту наркотических веществ в этом году на участке Брестской пограничной группы при попытках контрабанды из незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров в десяти случаях было выявлены и задержаны следующие вещества: марихуана, гашиш, маковая головка, психотропные лекарственные средства общим весом 9,88 грамма.За отчетный период 2021 года при попытке перемещения через границу Республики Беларусь, а также в рамках противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов в приграничье выявлено и изъято 39 единиц оружия и боеприпасов.