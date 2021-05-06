В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 8 и 9 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: stalin-line.by
Подробностями экскурсионной и интерактивной программы поделился с sb.by исполнительный директор ИКК «Линия Сталина» Александр Метла:
– В связи с большим потоком желающих посетить экспозицию в этом году было решено провести праздник в два дня. Гостям будет показана реставрация Берлинской наступательной стратегической операции. Они также смогут прокатиться на танке и вертолете Ми-2, пострелять из охолощенного оружия, попробовать свои силы в соревновательной площадке ГТО. Будет организована фотозона и детская комната. Кроме того, 8 мая и 9 мая в комплексе состоится военно-патриотический концерт, приуроченный к 76-й годовщине Великой Победы. В программе примут участие финалисты и лауреаты разных лет телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», участники вокальной студии «Белый парус», солисты студии Improvination продюсерского центра Я. Поплавской и А. Тихановича, а также активисты БРПО.
Все желающие могут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятий в кассах комплекса. Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей состоится в 11:00.
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День Победы на «Линии Сталина» отметят 8 и 9 мая
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