День Победы на «Линии Сталина» отметят 8 и 9 мая

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stalin-line.by

Подробностями экскурсионной и интерактивной программы поделился с sb.byВсе желающие могут приобрести входной билет на сайте или в день мероприятий в кассах комплекса. Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей состоится в 11:00.