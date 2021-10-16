День открытых дверей прошел на факультете внутренних войск Военной академии

Факультет внутренних войск Военной академии Республики Беларуси - уникальное учебное заведение. Расположен на одной территории с прославленной «тридцатьдвойкой» и специальным отрядом быстрого реагирования . С первых дней обучения будущие офицеры , окунаются в ритм службы боевого подразделения. Здесь курсанты не только учатся, но и занимаются самодеятельностью, спортом.





В ходе дня открытых дверей большое внимание гостей привлекла пара рысей –живые символы бригады спецназа ВВ. На мероприятие были приглашены учащиеся кадетских классов и училищ, лицея МВД, солдаты срочной службы, изъявившие желание стать офицерами, гражданская молодежь.





На вопросы потенциальных абитуриентов ответили заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков и начальник факультета Владимир Жизневский. В рамках экскурсии были показаны учебные классы, жилые помещения, техника и вооружение.

Также присутствующие увидели показательное выступление курсантов 2 курса и роты почетного караула. Завершилась встреча угощением солдатской кашей и чаем.







































































































