День образования Брестского района отметили в агрогородке Черни

В уютном фойе РДК гостей праздничного действа народными мотивами встречал инструментальный ансамбль «Экспромт». Там же развернулась тематическая фотовыставка о жизни Прибужья. Были представлены творческие работы воспитанников центра внешкольной работы и Дома ремесел.во время своего выступления отметил:Не оставил без внимания Владимир Сенчук и большой вклад прибужцев в борьбу с COVID-19:Перед тем как покинуть сцену, глава райисполкома вручил наиболее отличившимся жителям Прибужья Благодарственные письма Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Среди них учителя и воспитатели, врачи и медицинские работники, труженики сельского хозяйства, а также работники культуры и библиотек.Овациями встречали зрители каждого, кто поднимался на сцену за наградами. Ведь они их заслужили преданностью и добросовестным отношением к своему делу, высоким профессионализмом и активной общественной работой.Одна из тех, кто получил почетную награду, –С 1979 года в районе работой в сфере культуры и творчества занимаетсяПо словам женщины, за эти годы многое поменялось, но народное творчество не будет никогда забыто:По праву может гордиться своей молодежью Брестский район. В этой восьмидесятиоднолетней истории, по мнению, она занимает достойное место:Много добрых слов в адрес именинника и его жителей была сказано со сцены. Праздничное настроение в этот торжественный день создавали вокальные и танцевальные коллективы Прибужья.Завершающим аккордом торжественного мероприятия стала песня «Родная земля», которую исполнили все участники концерта. Зал стоя аплодировал артистам.