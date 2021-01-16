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День образования Брестского района отметили в агрогородке Черни

81-ю годовщину со дня образования Брестского района торжественно отметили в Чернинском районном Доме культуры.


В уютном фойе РДК гостей праздничного действа народными мотивами встречал инструментальный ансамбль «Экспромт». Там же развернулась тематическая фотовыставка о жизни Прибужья. Были представлены творческие работы воспитанников центра внешкольной работы и Дома ремесел.




Председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук во время своего выступления отметил:

– День рождения района – это, в первую очередь, праздник тех, кто его создавал, кто принял эстафету и взял ответственность за его дальнейшую судьбу. Мы вместе переворачиваем очередную страницу в жизни нашего края. Впереди – огромная работа. Мы не стоим на месте, и сейчас наша задача не только продолжить и сохранить традиции, историю Прибужья, но и создать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района. Вместе у нас все получится.




Не оставил без внимания Владимир Сенчук и большой вклад прибужцев в борьбу с COVID-19:

– Отрадно, что граждане и предприятия района оказали и оказывают помощь врачам, предоставляя транспорт, бесплатные обеды, спонсорские пожертвования, осуществляя массовое волонтерство. Спасибо всем работникам здравоохранения района за самоотверженность и верность профессии. Вот уж воистину: когда мы едины – нам многое по плечу, да и беды непременно должны отступить!

Перед тем как покинуть сцену, глава райисполкома вручил наиболее отличившимся жителям Прибужья Благодарственные письма Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Среди них учителя и воспитатели, врачи и медицинские работники, труженики сельского хозяйства, а также работники культуры и библиотек.


Овациями встречали зрители каждого, кто поднимался на сцену за наградами. Ведь они их заслужили преданностью и добросовестным отношением к своему делу, высоким профессионализмом и активной общественной работой.

Одна из тех, кто получил почетную награду, – заведующая Шумаковским фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Ковальчук:

– Прибужье  – моя родная земля. С этими местами связаны лучшие годы моей жизни. Здесь я познакомилась с прекрасными людьми, у которых училась, которые мне помогали. Время идет, но люди, как были добрые и отзывчивые, такими они и остались. И пусть так будет всегда. 


С 1979 года в районе работой в сфере культуры и творчества занимается культорганизатор Мухавецкого СДК Галина Маковецкая. По словам женщины, за эти годы многое поменялось, но народное творчество не будет никогда забыто:

– Мир не стоит на месте, а вместе с ним меняется и работа в сфере культуры. Если раньше был баян и гитара, которых хватало для работы, то сейчас без цифровых технологий никуда. Но, несмотря на эти новшества, наши люди не забывают инструментальное творчество, народные корни, традиции и мотивы. Сохранился тот задор и резвость, что были ранее. Живут и процветают наши народные коллективы и ансамбли. Без них невозможно представить ни один праздник. Мне кажется, именно они создают нужную торжественному событию атмосферу.


По праву может гордиться своей молодежью Брестский район. В этой восьмидесятиоднолетней истории, по мнению первого секретаря РК ОО «БРСМ» Дмитрия Новичука, она занимает достойное место:

– По итогам 2020 года, несмотря на сложные эпидемиологические условиях, ребята активно работали в различных направлениях. Наши инициативы и предложения находили отклик у молодого поколения Брестского района. Результатом их работы были победы на областных и республиканских мероприятиях. Без лишней скромности можно сказать, что молодежь Прибужья  – достойные приемники тех, кто был до них. Тех, кто ковал славную историю их малой Родины. 


Много добрых слов в адрес именинника и его жителей была сказано со сцены. Праздничное настроение в этот торжественный день создавали вокальные и танцевальные коллективы Прибужья.

Завершающим аккордом торжественного мероприятия стала песня «Родная земля», которую исполнили все участники концерта. Зал стоя аплодировал артистам. 


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Фото: Павел БОГУШ
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