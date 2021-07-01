День Независимости в Заводском районе Минска планируют отмечать по-спортивному: вот список мероприятий

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«Радость рассвета» – это гонка на лыжероллерах для юных белорусов (2003–2004 года рождения и младше) со всей страны. Турнир стартует в 8 утра на площадке у «Чижовка-Арены». Болельщиков и гостей спортивного праздника также ждут выставка техники, праздничная ярмарка и фуд-корты, интерактивные зоны.Возле «Чижовка-Арены» 3 июля будут и другие активности. Например, в полдень начнется международный фестиваль гиревого спорта, а с 13:00 до 19:00 намечена концертная программа «Галоуны скарб раёна – завадчане». После этого до 21:00 – дискотека. А рядом, в парке им. 900-летия Минска с 12:00 до 19:00 можно будет увидеть бои по смешанным единоборствам. В общем, будет интересно и по-спортивному. Приходите!