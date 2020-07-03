День Независимости в Гродно начался с митинга у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Основной площадкой празднования Дня Независимости в Гродно в нынешнем году стал парк имени Жилибера. Сюда с самого утра прибыли представители трудовых коллективов крупных предприятий и организаций Гродненской области. Среди самых почетных гостей ветераны войны и труда. Семьи с детьми, молодежь и люди пенсионного возраста пришли, чтобы в очередной раз окунуться в атмосферу праздника.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов приветствовал всех собравшихся теплыми словами:

— Отношусь к этому празднику как к главному в нашей стране. Любое государство очень ценит и дорожит понятием своей независимости. Для нас, для белорусов, оно действительно выстраданное. Этот праздник связан с героическим прошлым нашего народа. 76 лет назад числом неисчислимых жертв мы отстояли свое право на свободу и самоопределение. Наши предки не единожды становились на защиту своей страны и ценой своих жизней завоевали эту независимость. Та кровавая война продемонстрировала силу народного единства, несгибаемый характер защитников и волю тружеников тыла. В послевоенный период эстафету подхватили их дети и внуки. Они сумели не только поднять страну из руин, ратный подвиг перерос в трудовой. Это всегда особая гордость, особое чувство, особое настроение. После обретения независимости Беларусь не допустила опрометчивых шагов и необдуманных действий. День 3 июля лишний раз напоминает нашему обществу о таких символах как семья, мать, родина.

На протяжении дня на летней сцене в парке Жилибера будет продолжаться концерт «А музыка звучит...», где выступят эстрадные студии и народные ансамбли.

Вечером гродненцев приглашают на Курган Славы. В 20.00 начнутся праздничный концерт и молодежный проект «Дзень вышыванкі», выступят коллективы и солисты центра культуры, музыкальный театр «Рада», ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». В 22.55 зрители и артисты вместе со всей страной исполнят гимн Беларуси. Акцию «Споем гимн вместе!» поддержат и в районах Принеманья. После фейерверка праздничная программа продолжится.