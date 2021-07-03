День Независимости на Линии Сталина – показательные выступления кинологов | ПРЯМОЙ ЭФИР

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» отмечают День Независимости Республики Беларусь. Для жителей и гостей Беларуси специалисты-кинологи войсковой части 2044 покажут, чему обучили своих подопечных служебных собак. Кинологический центр является учебным подразделением органов пограничной службы, а потому эти четвероногие военнослужащие могут найти человека по запаху, отыскать наркотики, оружие и боеприпасы, защитить как человека, так и охраняемый объект. СБ ТВ приглашает вас стать посмотреть на показательные выступления специалистов-кинологов. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!