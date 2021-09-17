День народного единства решил многовековой спор становления, укрепления, развития суверенной и независимой Беларуси – Щёкин

Так высказался в эфире проекта «Альфа Радио» «День народного единства – праздник каждого из нас» кандидат философских наук, заведующий отделом социологии госуправления Института социологии НАН Николай Щёкин.
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– Ответственность перед страной, критичность мышления, патриотизм, великодушие и актуализация в целеполагании и выборе стратегии, концептуализация исторической памяти как символа государственности, единое прочтение жизненных ценностей, совестливость – это является душой дня народного единства. А следовательно, и конституционным храмом белорусского народа и его философской квинтэссенции. По сути, решен многовековой диалектический спор в становлении, укреплении и развитии суверенной и независимой Беларуси, – озвучил мнение специалист.