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День народного единства отмечают в Бресте - стрим

Брест, как и вся Беларусь, сегодня впервые отмечает День народного единства. Торжественные мероприятия по случаю воссоединения 17 сентября 1939 года Западной Беларуси и БССР пройдут на многих площадках города над Бугом. Так в городском парке состоится церемония возложения цветов и митинг у Обелиска воинского захоронения воинам, погибшим в 1939, 1944-1945 годах. Здесь же будет открыта мемориальная доска на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в 1939 году за восстановление народного единства белорусского народа. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал.




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