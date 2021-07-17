День молодежи на «Славянском базаре» в Витебске - стрим

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День молодежи на «Славянском базаре» в Витебске – это уже добрая традиция. Сегодня его программа стартует с арт-парада «Беларусь Единая!» под девизом «Единство! Развитие! Независимость!». Продолжит шествие дружная команда молодежного поезда: активисты БРСМ – участники и победители республиканских фестивалей, конкурсов и спортивных состязаний. Зрителей ожидают перформансы и приятные сюрпризы. Так, каждый желающий сможет стать участником «Народной зарядки». Ее тон задаст Мария Соловьева – «Королева Весна Беларуси 2018. Не пропустите прямой эфир на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.