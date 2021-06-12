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  2. День многонациональной России в Минске - театральный вечер у ратуши - стрим

День многонациональной России в Минске - театральный вечер у ратуши - стрим

Сегодня 12 июня в Минске развернулось празднование Дня многонациональной России. Гуляния стартовали на территории Верхнего города. Открылась выставка российских и белорусских художников "Пора цветения". На открытой сценической площадке ожидается выступление самодеятельных ансамблей национальных диаспор народов России. Вечером их сменят театр песни и танца "Морошка" (Санкт-Петербург) и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г.Зыкиной со своей концертной программой. Смотрите стрим с праздника на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.

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