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День летнего солнцестояния 21 июня: астролог дала советы, как провести это время

Сейчас мы постепенно выходим из кармического коридора затмений и на фоне периода ретроградного Меркурия движемся к важнейшему космическому событию – дню летнего солнцестояния 21 июня. Это время наивысшего рассвета всех сил природы. О том, как его провести, рассказала  астролог Елена Осипенко на своем YouTube-канале. 

Фото: pixabay.com

Елена Осипенко рассказала: наши предки думали, что от этого дня зависят счастье, здоровье и удача на год вперед. Они наделяли Солнце особой силой и верили, что все совершенные поступки возвращаются с большей силой. Люди думали, что можно изменить свою судьбу и исполнить все желания. Нельзя было проводить день летнего солнцестояния в унынии и одиночестве. 

– В этом году день летнего солнцестояния произойдет накануне полнолуния, точная фаза которого – 24 июня. Все купальские праздники и обряды пройдут по-особому эмоционально, – добавила эксперт. 

По словам астролога, Луна в этот период также будет сильно влиять на людей. Но в то же время большой диск Луны будет притягивать к себе удачу, вдохновение и творчество. Луна окажется в знаке Скорпиона – будет лидировать стихия воды. Так возрастет интуиция и способность понимать скрытые и необъяснимые вещи. 

– Когда каждый год Солнце входит в фазу знака Рак, отмечается день летнего солнцестояния. Это событие ожидается 21 июня, оно начнется в 6:32 и знаменует собой начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы в Южном, – продолжила Елена Осипенко. – Момент солнцестояния произойдет в 11-й лунный день, а это одни из самых энергетически мощных суток в лунном месяце. В нашем теле могут проснуться мощные силы – все нужно делать осознанно. В этот период я советую проявить заботу о своих близких, от вас должна исходить любовь ко всему, что есть вокруг, – поделилась астролог и добавила, что 21 июня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году. 

Очень важно, по словам специалиста, проявлять позитивные эмоции и не затевать конфликты. Этот день определяет судьбу на ближайшие месяцы, поменять все можно будет только 21 сентября, когда день вновь сравняется с ночью. 

Елена Осипенко рассказала о хорошей примете:

– Я рекомендую встретить рассвет в день солнцестояния, это даст силы на весь год и поможет уберечься от неприятностей. Сверьтесь с календарем и посмотрите, во сколько точно взойдет Солнце. В этот день небесное светило имеет самую большую силу. Поэтому нужно сначала поблагодарить высшие силы за все, что есть, и с благодарностью принять первые солнечные лучи

Специалист советует на восходе загадать все сокровенные желания. По ее словам, солнечная энергия в этот день приводит в действие все созидательные силы. 

– Согласно старинным преданиям, в день летнего солнцестояния вода также приобретала магические свойства. Поэтому в это время хороши все водные процедуры. Предки верили, что собранная роса может исцелить и наделить красотой. А с наступлением темноты разжигались костры: считалось, что огонь способен защитить от сглаза, – поделилась эксперт.  
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