День города в Гомеле - стримы

Одна из самых необычных развлекательных площадок открылась в День города на гомельской набережной (самой длинной в Беларуси). Организатор - факультет иностранных студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это 4 землячества: Индии, Шри-Ланки, Туркменистана и стран Ближнего Востока. Они подготовили праздничную программу для гомельчан и гостей города в день его 879-летия. Здесь можно попробовать блюда разных восточных кухонь, посмотреть концерт с национальными номерами. В списке дополнительных развлечений: роспись хной и снимки в тематической фотозоне.Десятки фермеров и огородников приехали сегодня в город над Сожем со всей страны. Здесь в День города проходит Республиканский фестиваль арбуза. Представлена 33 сорта и гибрида этой сладкой и полезной «ягоды». Все они выращены в Беларуси. В программе праздника: демонстрация, дегустация и распродажа. Любителей масштабных зрелищ ожидают экспонаты-гиганты. Речь об арбузах весом свыше 35-40 кг и пышных тыквах. Плюс, можно узнать и секреты возделывания бахчевых у профессионалов. Как уверяют, организаторы: отечественный арбуз слаще привозного.