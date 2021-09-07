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  2. День города отметят в Минском зоопарке 11 сентября

День города отметят в Минском зоопарке 11 сентября

Развлекательной программой Минский зоопарк отметит День города 11 сентября. Такая информация размещена на сайте учреждения. 


Организаторы подготовили для посетителей игровые площадки и зоны творческой активности. Гостей ждут игра в твистер, боулинг на поляне, хоккейный поединок с зайчиком для самых маленьких, мастер-классы по лепке и рисованию и тематические фотозоны.

В программе также тематический квест "Кто умнее?" и показательные кормления животных, среди которых ламы, дикобразы, медведи и мартышки.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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