День города отметят в Минском зоопарке 11 сентября

Развлекательной программой Минский зоопарк отметит День города 11 сентября. Такая информация размещена на сайте учреждения.
Организаторы подготовили для посетителей игровые площадки и зоны творческой активности. Гостей ждут игра в твистер, боулинг на поляне, хоккейный поединок с зайчиком для самых маленьких, мастер-классы по лепке и рисованию и тематические фотозоны.
В программе также тематический квест "Кто умнее?" и показательные кормления животных, среди которых ламы, дикобразы, медведи и мартышки.
Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00.