День города отметят в Минском зоопарке 11 сентября

Организаторы подготовили для посетителей игровые площадки и зоны творческой активности. Гостей ждут игра в твистер, боулинг на поляне, хоккейный поединок с зайчиком для самых маленьких, мастер-классы по лепке и рисованию и тематические фотозоны.В программе также тематический квест "Кто умнее?" и показательные кормления животных, среди которых ламы, дикобразы, медведи и мартышки.Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00.