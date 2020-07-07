Пятнадцатого июля текущего года в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» пройдет День электротранспорта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики.
На территории парка будет работать демонстрационная площадка, где можно будет ознакомиться с последними электротранспортными новинками.
«Мероприятие направлено на популяризацию электротранспорта как перспективного, экологически чистого вида транспорта. Запуск БелАЭС создаст новые возможности для развития отрасли», – говорится в сообщении.
Организаторы – Министерство энергетики и «Великий камень».
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День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке «Великий камень»
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ