День артиллериста пройдет в комплексе «Линия Сталина» 21 ноября

В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» состоится мероприятие, посвященное профессиональному празднику всех ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии.

Традиционное мероприятие пройдет 21 ноября при поддержке Министерства обороны Беларуси.

Для гостей организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию с участием военно-исторических клубов и боевой техники Великой Отечественной войны.

На территории комплекса будут открыты различные интерактивные зоны, пройдут показательные выступления специалистов-кинологов, каждый желающий сможет прокатиться на танке ПТ-76 или БМП-1 и вертолете Ми-2.

– Также посетители смогут стать участниками соревновательной площадки ГТО («Готов к труду и обороне». – Прим. ред). Организаторы выдадут каждому желающему зачетную книжку, с которой те будут проходить различные испытания и получать баллы. Участники попробуют свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, метании гранаты, прохождении полосы препятствий и других интересных мастер-классах. В соревнованиях могут принимать участие и взрослые и дети. После будет награждение. В качестве главного приза для победителя организуют катание на танке, – рассказала специалист отдела туризма ИКК «Линия Сталина» Светлана Пашек.

Приобрести входной билет можно на официальном сайте «Линия Сталина» до 20 ноября или в день мероприятия в кассах комплекса. Начало в 10:00.

Фото: stalin-line.by