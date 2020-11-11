Демократическая партия США обеспечила себе большинство в нижней палате Конгресса по итогам всеобщих выборов, прошедших 3 ноября, пишет ТАСС.
Согласно данным агентства Associated Press, демократы получили как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство. Прогнозы говорят, что к этой цифре, возможно, прибавится еще несколько мест. Но в целом ожидается, что представительство демократов в нижней палате Конгресса сократится – сейчас они занимают там 232 места.
3 ноября на всеобщих выборах американцы определяли кандидатуру президента и вице-президента, а также всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Официально президент пока не назван, хотя ведущие американские СМИ присудили победу демократу Джозефу Байдену, и того успел поздравить ряд мировых лидеров. Дональд Трамп с таким подсчетом бюллетеней не согласен и намерен оспаривать его в суде. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов выборщиков.
Опубликовано:
592
Демократы сохранили большинство в Палате представителей Конгресса США
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР