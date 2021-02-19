Демиров: перед государством стоит важнейшая задача – выработать четкую просчитанную стратегию противостояния информационным вызовам

Главная опасность высокотехнологичного характера современных уличных беспорядков заключается в том, что он достаточно легко реализуется в форме децентрализованной и самоорганизующейся структуры, которая отодвигает на второй план необходимость в харизматичных лидерах и оппозиционных политиках-вождях. Так считает аналитик БИСИ Виталий Демиров.
Следствием децентрализованности является спонтанность и широкая география беспорядков. В частности, высокая скоординированность небольших активных групп в разных частях города и в нескольких городах оказывается не менее опасной, чем большая демонстрация на главной площади, считает Виталий Демиров. Сегодня именно цифровые технологии стали для организаторов беспорядков главным потенциалом усиления как забастовок, так и противодействия власти в целом.
Для Беларуси как страны, имеющей высокий уровень высокотехнологичной инфраструктуры и широкую вовлеченность в «цифру» населения, важно учитывать соответствующую социотехническую динамику, чтобы предупредить попытки применения механизмов деструктивного воздействия на белорусское общество. Развития современных технологий вполне достаточно для формирования нового типа социального действия – коннективного. В отличие от коммуникативных действий стандартных социальных институтов, для реализации которых необходим некоторый общий дискурс, а также идеологические установки и ценности, коннективные действия способны организовать взаимосвязь социальных субъектов лишь на основе полной или частичной схожести целей. Главной платформой коннективных действий белорусских процессов прошлого года стали телеграмм-каналы. Фактически основная функция и эффект, которые реализовывали каналы, посвященные белорусским событиям, заключались в том, что они превратились в поток сводок с места событий. Высокая частота публикации постов о событийном ряде, по сути, выступала своего рода искусственным заменителем площади (майдана), позволяла протестующим быть постоянно вовлеченными в процесс, даже не будучи в гуще событий. Поэтому сегодня перед государством стоит важнейшая задача – выработать четкую просчитанную стратегию противостояния информационным вызовам.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
584
Демиров: перед государством стоит важнейшая задача – выработать четкую просчитанную стратегию противостояния информационным вызовам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter