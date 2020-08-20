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Демиров: предлагаемый оппозицией выход из ЕАЭС – путь к снижению благосостояния белорусского народа

С точки зрения роста благосостояния и устойчивости нашей страны на международной арене программа так называемого «координационного совета» оппозиции представляется достаточно сомнительной. Особенно это касается предложения о выходе Беларуси из ЕАЭС и других интеграционных структур на постсоветском пространстве. Такое мнение высказал sb.by аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Виталий Демиров.

Экономические тренды последних десятилетий привели к значительному росту зависимости крупных компаний от глобальных рынков и цепочек создания стоимости. И это – с учетом доминирования в нашей экономике крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий – имеет существенное значение. В целом до наступления коронакризиса в ряде европейских странах и США была характерна тенденция либерализации, которая характеризовалась снижением размера таможенных пошлин, сокращением использования валютных и количественных ограничений. Если в середине 50-х годов XX века средняя величина таможенных пошлин для этих стран составляла 30–40 %, то в настоящее время колеблется на уровне 3–5 %.

При этом снижение ставок таможенных пошлин сопровождалось существенным повышением роли нетарифных мер: сертификации, норм экологической безопасности, санитарных и фитосанитарных требований и т. д. Возрастало значение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, ограничений внешней торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности. Коронакризис значительно усилил как количественно, так и качественно данные нетарифные ограничения.

Фактически в этой связи можно прогнозировать плавный переход от торговых и валютных войн к ограничениям на вывод капитала из развитых стран, ужесточение валютного регулирования и практике конфискаций в случае нарушения указанных правил. Нужно понимать, что это произойдет в любом случае, и вопрос лишь в том, будет ли обвал глобальных рынков достаточно болезненным для Беларуси, или же он будет скомпенсирован внутренней системой, имеющей устойчивость по отношению к внешним условиям. Если речь идет о странах с небольшой открытой экономикой, данная устойчивость достигается за счет участия в интеграционных объединениях и формируемых в постглобальную эпоху макроэкономических регионах.

Очевидно, что в условиях либерализации глобальных рынков последствия от возможного выхода из ЕАЭС можно было бы хоть как-то сгладить, перенастроив внешнеэкономический вектор. Теперь, на фоне новых экономических трендов, эти последствия могут быть буквально катастрофическими. Фактически результаты кропотливой работы по постепенному преодолению ряда нетарифных ограничений, действующих в ЕАЭС, будут помножены на ноль – и нам придется вновь выстаивать этот путь в случае возможного взаимодействия с другими интеграционными объединениями.  

Учитывая то, что с учетом прямых и косвенных эффектов от кооперации Беларуси с Россией в рамках Союзного государства и ЕАЭС формируется около половины ВВП нашей страны (59,964 млрд долларов в год), выход из указанных интеграционных структур может привести к потере от 20 до 25 % от ВВП – и соответствующему падению реальных доходов населения.

В целом движение по пути укрепления четырех свобод в рамках ЕАЭС (свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы) оказывает достаточно позитивное влияние для укрепления макроэкономической и финансовой стабильности нашей страны. В частности, имели место гармонизация законодательств в области регулирования финансовых рынков, сглаживание противоречий на рынке труда, увеличение экспортно-импортных потоков. Так, белорусский экспорт в страны ЕАЭС с 2015 года вырос на 2,9 млрд долларов (или на 26,4 %). Объемы импорта Беларуси из стран ЕАЭС выросли на 5,5 млрд долларов (или на 32,2 %). Приводя структурный срез нашего экспорта в страны ЕАЭС, можно выделить «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (32,4 %), «машины, оборудование и транспортные средства» (29,0 %), «продукцию химической промышленности» (11,8 %), «текстиль, текстильные изделия и обувь» (8,2 %). Данные четыре группы в 2018 году составляли порядка 81,4 % от экспорта белорусских товаров.

Положительная динамика характерна также и для увеличения белорусского экспорта услуг в страны ЕАЭС. С 1,8 млрд долларов в 2015 году он вырос до 2,3 млрд в 2018-м (т.е. на 21,7 %), при этом сальдо торговли белорусскими услугами на рынке ЕАЭС сохранялось положительное (0,5 млрд долларов в 2018 году). Отмечая данные цифры, следует иметь ввиду не только привлекательность ЕАЭС как рынка сбыта, но также относительно высокую материалоемкость и энергоемкость наших производств, а, значит, зависимость от поставок сырья и энергоносителей по оптимальным ценам.

Таким образом, поскольку участие Беларуси в ЕАЭС способствует экономическому росту нашей страны, расширению экономических связей с третьими странами, продвижению интересов белорусских производителей на внешнем рынке за счет использования потенциала ЕАЭС, выход из главного экономического объединение на постсоветском пространстве непременно приведет к подрыву конкурентоспособности и снижению благосостояния белорусского народа.

Виталий ДЕМИРОВ,

аналитик БИСИ.

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