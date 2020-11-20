Демиров: по итогам первых четырех месяцев 2020 года ВВП Беларуси снизился только на 1,3%

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БЕЛТА

Как считает, прогноз МВФ по падению экономик неутешителен: прогнозируется самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии. Основную долю в этом спаде, как ни странно, составят наиболее развитые страны. Уже сейчас, по данным бюро экономического анализа США, отмечается рекордное падение американской экономики во втором квартале – почти на 33% в пересчете на годовые темпы. У стран Евразийского региона будущее выглядит более оптимистичным. В частности, по итогам первых четырех месяцев 2020 года ВВП Беларуси снизился только на 1,3%, а ряд отраслей, ввиду отсутствия карантина, продемонстрировали даже положительную динамику (сельское хозяйство +5,2%, строительство +6,3% и розничный товарооборот +4,7%). Умеренное падение за аналогичный период мы видим и у ВВП России, снижение которого, по оценке Минэкономразвития, составит -1,9% в годовом выражении. Понятно, что накопленным итогом оценки будут ухудшаться. Соответственно, МВФ дает более утешительные прогнозы, чем для западных стран: Россию ожидает 5,5% падения ВВП, Беларусь – 6 %.